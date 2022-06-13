Mars'ta dev bir krater keşfedildi

Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars'ın yörüngesinde dönen uzay aracı, dev bir gözü andıran krater tespit etti.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından kızıl gezegene gönderilen ve Mars'ın birçok yönünü araştırarak bilgiler toplayan Mars Express uzay aracı, yeni bilgiler elde etmeye devam ediyor.

Mars yörüngesinde dönen uzay aracı tarafından çekilen yeni görüntü, kızıl gezegende dev bir göze benzeyen korkutucu bir krateri ortaya çıkardı.

Bilim insanlarına göre yeni uydu görüntüleri, Mars'ın jeolojisini ve tarihini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

30 kilometre çapındaki krater, Mars'ın güney yarım küresinde Aonia Terra olarak bilinen bir bölgede yer alıyor.

Yeni keşfedilen krater, 200 kilometre genişliğindeki Lowell Krateri'ne yakın bir konumda. Lowell ve etrafındaki birçok kraterin günümüzden 4 milyar yıl önce erken Güneş Sistemi olarak adlandırılan bir dönemde oluştuğu tahmin ediliyor.

Mars'ta göktaşı bombardımanı

Güneş sisteminin meteorlarla dolup taştığu bu dönem "Geç Ağır Bombardıman" olarak adlandırılıyor. Bombardıman döneminde Mars'a birçok dev göktaşının çarptığı ve bu nedenle gezegenin yüzeyinin dev kraterlerle kaplı olduğu söyleniyor.

Mars Express, 2 Haziran 2003 tarihinde Avrupa Uzay Ajansı tarafından fırlatıldı. Mars Express, yüksek çözünürlüklü kamera, radar ve spektrometreler kullanarak Mars yüzeyini incelemek amacıyla tasarlandı.

Araç, Mars yüzeyinin ve atmosferinin elementel ve kimyasal yapısını inceleyerek birçok veri topladı.