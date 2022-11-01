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    Mars'ta eski bir okyanusun varlığına dair izler bulundu

    Mars'ın yakın zamanda yayımlanan bir dizi topografik haritası, gezegende eskiden bir okyanusun olduğunu gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 16:41
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    Mars'ta eski bir okyanusun varlığına dair izler bulundu

    Bilim insanları, yıllardır Mars'ta yaşamın kanıtlarını bulmak için çalışmalar yürütüyor. Araştırmacılara göre, yaşamın en büyük kanıtı ise gezegende suyun varlığına kanıt bulmak.

    Öte yandan, insanlı Mars görevleri için gezegendeki su veya donmuş su kaynakları da son derece önemli.

    Eski okyanusun izlerine rastlandı

    Mars'ın yakın zamanda yayımlanan bir dizi topografik haritası, gezegende eskiden bir okyanusun olduğunu gösteriyor.

    Gezegenin yeni topografik haritaları sayesinde antik okyanusun ana hatları keşfedildi. Bu yapıların, aslında eski nehirlerin deltaları, su altı kanalları ve kıyı şeridi kalıntıları olduğu belirtiliyor.

    mars

    Gözlemler, topografyanın yaklaşık 3,5 milyar yaşında olduğunu ve yüz binlerce metrekareyi kaplayan en az 900 metrelik bir tortul tabakaya sahip olduğunu gösteriyor.

    Sonuçlar, gezegenin bir zamanlar yükselen okyanus seviyelerine ev sahipliği yaptığını söylüyor. Bu da bir zamanlar Mars'ta sıcak ve yağışlı bir iklimin olduğu anlamına geliyor.

    mars


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