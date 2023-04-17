Mars'ta kemik benzeri garip bir cisim keşfedildi NASA'nın Curiosity gezgini, Mars'ta kemik benzeri garip bir cisim tespit etti.

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NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende faaliyetlerine devam ediyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

Mars'ta garip bir cisim keşfetti

NASA'nın Curiosity gezgini, Mars'ta kemik benzeri garip bir cisim tespit etti.

Araba boyutundaki robot tarafından çekilen görüntüler, 154 km uzunluğundaki Gale Krateri'nin tabanında uzanan bir kayadan çivi gibi çıkıntı yapan yapıları gösteriyor.

Bazı uzmanlar, yapıyı bir balık kılçığı ya da köknar ağacının dalına benzeterek, bunun Dünya'da “doğal bir kaya oluşumu olarak ortaya çıkmasının zor olacağını” söylüyor.

Gale Kraterinin, 3,5 ile 3,8 milyar yıl arasında bir yaşa sahip kurumuş bir göl olduğu düşünülüyor.

Astrobiyolog Nathalie A. Cabrol, Twitter'da fotoğrafı paylaşarak, “20 yıllık Mars araştırmalarımda, şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf kaya.” yorumunu yaptı.