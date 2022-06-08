Mars'ta kıvrımlı kaya kuleleri bulundu

NASA'nın Curiosity gezgini, Mars'ta kıvrımlı kaya kulelerine rastladı. Bilim insanları, şimdilerde bu oluşumları inceliyor.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende çalışmalar yürütüyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

Kıvrımlı kayalara rastladı

Mars aracı, Mars'ın Gale Krateri'nin sığ kumları ve kayaları arasında birkaç kıvrımlı kaya kulesine rastladı.

Uzmanlar, sütunların muhtemelen bir zamanlar ana kaya çatlaklarını dolduran çimento benzeri maddelerden oluşturulduğunu söylüyor. Daha yumuşak kaya yavaş yavaş aşındıkça, kıvrılan kompakt malzeme ayakta kalıyor.

Söz konusu gizemli yapılar her ne kadar yabancı görünse de Dünya üzerinde de benzer örneklere rastlanıyor.

Dünya jeolojisinde, 'hoodoo', erozyonla oluşan uzun ve ince bir kaya kulesi olarak tanımlanan bu yapılar, Utah kanyonları veya güney Sırbistan gibi kuru ortamlarda bulunuyor ve sütunlar bazen on katlı binalar kadar yüksek olabiliyor.