Mars'ta yaşam yüzeyin altında olabilir

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, Mars'ta hayatın yüzeyin altında olabileceğini gösteriyor.

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, Mars'ta hayat olup olmadığı sorusuna açıklık getiriyor.

Bilim insanları, dayanıklılığı ile Guinness Rekorlar Kitabına gören Deinococcus radiodurans adlı bakterinin, Mars yüzeyinin 10 metre altında yaklaşık 280 milyon yıl boyunca yaşayabileceğini hesapladı.

“Bakteri Conan” olarak da bilinen D. radiodurans; asit banyolarına, yüksek ve düşük sıcaklıklara ve yoğun radyasyon düzeylerine karşı dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

NTV'de yer alan habere göre araştırmacılar, Mars'ın Dünya’nın yaklaşık yüzde 0,6’sı kalınlığında son derece ince bir atmosfere sahip olduğunu vurgulayarak, kızıl gezegenin sürekli olarak yoğun galaktik kozmik radyasyon ve Güneş protonları tarafından bombalandığını belirtiyor.

Yüzeyde yaşam ihtimali düşük

Uzmanlar, bu durumun Mars yüzeyindeki herhangi bir canlının hayatta kalmasına izin vermeyeceğini söylüyor.

Dahası, orta enlemlerde ortalama eksi 63 derece olan kurak ve dondurucu koşullar, Mars gezegenini yaşam için elverişsiz kılıyor.