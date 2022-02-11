Mars'taki Curiosity aracının tekerlekleri parçalandı

NASA, Mars'ta keşifler yapan Curiosity'nin 6 tekerleğinin aldığı darbeleri paylaştı.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

ZORLU KOŞULLARDA TEKERLEKLER HASAR ALDI

27 Ocak'ta çekilen görüntüler, Curiosity'nin 6 tekerleğinin aldığı darbeleri ortaya koyuyor. Alüminyum tekerleklerin kötü durumda olduğu ve yer yer çatlakların meydana geldiği görülüyor.

2014'ten bu yana kraterin merkezindeki 5 kilometrelik Sharp dağına tırmanan uzay aracı, zorlu toprak koşullarıyla baş etmeye çalışıyor.

Curiosity, bugüne kadar genellikle engebeli ve kayalık arazide toplamda yaklaşık 27 kilometre seyahat etti.

Görevin ilk zamanlarında tekerleklerde aşınma belirtileri tespit edilince bazı önlemler alındı. Örneğin uzay aracının rotası, mümkün olduğunca daha yumuşak arazilere göre çiziliyor.

Tekerleklerdeki hasar korkutucu görünse de Curiosity, insanlığa bir süre daha hizmet etmeyi sürdürecek.