Mars'taki deprem, Mars kabuğunun Dünya'nınkinden daha kalın olduğunu gösterdi Astronomlar Mars'ta şimdiye kadar kaydedilenlerin en büyüğü olan bir deprem yardımıyla, Mars kabuğunun Dünya'nın kabuğundan yaklaşık yüzde 70 daha kalın olduğunu tespit etti.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) InSight iniş aracının tespit ettiği depremden elde edilen verileri değerlendiren bilim insanları, Mars kabuğunun kalınlığını hesaplamaya çalıştı.

Araştırmacılar, Mars kabuğunun ortalama 45 ila 56 kilometre kalınlıkta olduğunu belirledi.

Dünya'nın yer kabuğundan daha kalın

Bu bilgilere göre, Mars kabuğunun Dünya'nın yer kabuğundan yaklaşık yüzde 70 daha kalın olduğu açıklandı.

NASA InSight, Mayıs 2022'de tüm Mars'ı etkisi altına alan ve altı saatten fazla süren 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Depremin Mars'ın kabuğunu üç defa dolaştığı tespit edildi.

Bu verileri kullanan Zürih ETH Üniversitesi'nden sismoloji uzmanı Doyeon Kim ve ekibi, gezegenin kabuk kalınlığını tahmin etti.

Araştırmacılar, kabuğun sadece Dünya ve Ay'ınkinden daha kalın olmakla kalmayıp, tüm Mars genelinde aynı kalınlıkta olmadığını da belirledi.

Mars yörüngesinde bulunan araçlardan alınan topolojik ve yer çekimi verileri, gezegenin kuzey yarımküresinin güney yarımküresinden daha alçak olduğunu gösteriyor.