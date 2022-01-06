Mars'taki dev buz kütlesi görüntülendi

Mars'ta dev su kütlesi keşfeden uzay aracı, şimdi de yüzeydeki su buzunu görüntülemeyi başardı.

Son dönemlerde ABD ve Çin gibi ülkeler, Mars'ı daha yakından gözlemlemek için araç gönderiyor. Bu çalışmaların amacı ise çok fazla sır barındıran kızıl gezege hakkında bilinmeyenleri tespit etmek.

Geçtiğimiz haftalarda, Mars'taki Valles Marineris isimli kanyonun altında Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesinin olduğunu tespit eden ExoMars Trace Gas Orbiter, şimdi de yüzeydeki su buzu kütlesini görüntüledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars yörüngesindeki uzay aracının kaydettiği görüntüyü paylaştı.

PASTAYA BENZETİLDİ

Uzay ajansı, kızıl toprağın üzerindeki beyaz su buzunun ortaya çıkardığı manzarayı, pudra şekeri serpilmiş bir pastaya benzetti.





Yeni fotoğrafta görülen volkanik krater, kızıl gezegenin kuzey kutbu yakınlarındaki Vastitas Borealis adlı ovasında yer alıyor.

ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak yürüttüğü ExoMars Trace Gas Orbiter uydusu, 2016 yılında fırlatılmıştı.

Uzay ajansları,bu görevle Mars atmosferindeki metanı ve diğer gazları detaylı şekilde inceliyor.