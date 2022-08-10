Mars'taki dev kulak görüntülendi

Mars'ta tespit edilen garip bir krater, insan kulağına oldukça benziyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegenin yüzeyini görüntülemeye devam ediyor.

Arizona Üniversitesi MRO HiRise kamera ekibi, NASA'nın MRO uydusu ile gezegene bakışı sırasında yeni bir krater keşfetti.

İnsan kulağına oldukça benzeyen bu krater, Mars'ın güneş sisteminden gelen sesleri dikkatle dinliyormuş gibi bir görüntü veriyor.

Yapılan açıklamalara göre, söz konusu krater 1.800 metreden biraz daha geniş ve Mars'ın kuzey yarım küresindeki bir ova olan Chryse Planitia adlı bir bölgede bulunuyor.

Mars'ın kuzey ekvator bölgesindeki Chryse Planitia ovası, geçmişte su erozyonunun kanıtlarını barındırıyor.

16 yıldır Mars'ı izliyor

Mars Reconnaissance Orbiter, 2006'dan beri yörüngede dolaşıyor ve Mars'ı inceliyor.

Gezegenin jeolojisini ve iklimini incelemek, gelecekteki iniş alanlarının keşfini sağlamak ve yüzey görevlerinden Dünya'ya veri aktarmak, MRO'nun görevleri arasında yer alıyor.

