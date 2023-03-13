Mars'taki gizemli kum tepeleri görüntülendi NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı, Mars yüzeyinde oluşan garip dairesel kum tepelerinin fotoğrafını çekti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegenin yüzeyini görüntülemeye devam ediyor.

MRO, bu kez de Mars yüzeyinde oluşan garip dairesel kum tepelerini görüntülemeyi başardı.

Görüntüler birkaç ay önce çekildi

Sadece birkaç ay önce çekilen son görüntüler, neredeyse tamamen dairesel olan sıra dışı kum tepelerini gösteriyor.

Mars'ta birçok şekil ve büyüklükte kum tepeleri yaygın. Bu örnekte kum tepeleri neredeyse tamamen dairesel.

Bu da kumun genellikle güneye doğru hareket ettiğini, ancak rüzgarların değişken olabileceğini gösteriyor.

Uydunun üzerindeki HiRISE kamerası, daha önce hareket eden kumul trenlerinin yanı sıra, karmaşık kumlu yapıları da tespit etmişti.

Kamerası piksel başına 30 santimetre çözünürlüğe sahip olan alet, bir metrenin altındaki Mars özelliklerini oldukça net bir şekilde fotoğraflayabiliyor.