Mars'taki helikopter Ingenuity, uçuş rekoru kırdı

Mars'a gönderilen uzay helikopteri Ingenuity, şimdiye kadarki en uzun uçuşunu gerçekleştirdi.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti. Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu geçen yıl nisan ayında gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

Uçuş rekoru kırdı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'a gönderilen uzay helikopterinin rekor kırdığını duyurdu.

Uzay aracı Ingenuity, 25. uçuşunda 704 metre havada kalarak yeni bir uçuş rekoruna imza attı.

Kızıl gezegendeki kum fırtınaları ve olumsuz hava koşulları uçuşları da etkiliyor. Helikopter, daha önce tek seferde en fazla 10 metre gidebilmişti.

Dünya ile kıyaslandığında helikopterin son uçuşunda katettiği mesafe önemsiz gibi görünse de Mars'ın hava koşulları göz önüne alındığında araştırmacıları şaşırttı.

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçti.

Helikopter, daha sonraki uçuşlarda havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak.

Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.