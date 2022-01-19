Mars'taki keşif, yaşamın göstergesi olabilir

NASA'nın Mars'taki Curiosity isimli uzay aracının topladığı tortu örneklerinde karbon atomları tespit edildi.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

YENİ YAŞAM BELİRTİSİ KEŞFETTİ

NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity'nin topladığı tortu örneklerinde karbon atomları tespit edildi.

Bilim insanlarının, Mars'taki karbonun kökenine dair üç fikri var: Kozmik toz, karbondioksitin ultraviyole bozunması veya biyolojik olarak üretilen metanın ultraviyole bozunması.

İlk iki seçenek, moleküler toz bulutları gibi kozmik olgulara işaret ederken, üçüncü seçenek, Mars'ta geçmişte yaşam olduğu anlamına gelebilir.

Uzmanlara göre, metanla beslenen mikroskobik yaşam formları karbon üretebilir. Bu sürecin Dünya'nın geçmişinde de meydana geldiği biliniyor. Ayrıca hem karbon hem de metan, yaşamın yapı taşları olarak görülüyor.

Araştırmanın baş yazarı ve yerbilimleri profesörü Christopher H. House, incelenen örneklerden bazılarının, "Avustralya'dan 2,7 milyar yıllık tortul tabakalardan alınan örneklere benzediğini" söyledi.

Öte yandan araştırmacılar Mars'taki koşulların Dünya'dan çok farklı olduğunu belirtiyor ve üç olası açıklamaya şüpheyle yaklaşıyor.

NET BİR KANIT YOK

Biyolojik süreçler karbonun olası bir nedeni ama yeni araştırmada elde edilen bulgular, Mars'ta yaşam olduğunu kanıtlamaya yetmiyor.

Çünkü şimdiye kadar toplanan hiçbir örnekte mikrobiyal yaşam formlarına dair doğrudan kanıt bulunamadı.