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    Mars'tan ilk fotoğraf geldi

    Mars'tan ilk fotoğraf geldi

    Mars kaşifi Perseverence'dan ilk fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 00:29
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 00:57
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    NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

    Jezero Krateri'ne iniş gerçekleştiren Perseverance, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

    MARS'TAN İLK FOTOĞRAF

    Dünyanın ilgisini çeken bu araçtan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Mars'a iniş yapan araç ilk fotoğrafı "Mars'ta güvendeyim. Perseverance sizi her yere götürür." mesajı ile paylaştı.

    Fotoğrafın inişten saniyeler sonra çekildiği için objektiflerin tozlu olduğu, ilerleyen saatlerde daha yüksek çözünürlüklü fotoğrafların geleceği açıklandı.

    Mars tan ilk fotoğraf geldi #1

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