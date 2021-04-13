Mart 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

Mart 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Mart 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli.

Mart ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar açıklandı. FIFA 21'in başı çektiği listeye gelin daha yakından bakalım.

MARTTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5

FIFA 21

Call of Duty: Black Ops Cold War

It Takes Two

Rainbow Six Siege

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Assassin’s Creed Valhalla

WRC 9 FIA World Rally Championship

Mortal Kombat 11

Demon’s Souls

MARTTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4

Minecraft

Call of Duty: Black Ops Cold War

Grand Theft Auto V

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

FIFA 21

Little Nightmares

NBA 2K21

The Forest

The Crew 2

Battlefield V

Listelere baktığımızda, PlayStation 5 sahiplerinin en fazla FIFA 21 oynadığı göze çarpıyor. Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in, PS4'te en çok indirilen üçüncü oyun olması da oldukça dikkat çekici.