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- Mart 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
Mart 2021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Mart 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 09:41
- Güncelleme : 13.04.2021 - 10:48
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası oldukça hareketli.
Mart ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar açıklandı. FIFA 21'in başı çektiği listeye gelin daha yakından bakalım.
MARTTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5
- FIFA 21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- It Takes Two
- Rainbow Six Siege
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time
- Assassin’s Creed Valhalla
- WRC 9 FIA World Rally Championship
- Mortal Kombat 11
- Demon’s Souls
MARTTA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Grand Theft Auto V
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- FIFA 21
- Little Nightmares
- NBA 2K21
- The Forest
- The Crew 2
- Battlefield V
Listelere baktığımızda, PlayStation 5 sahiplerinin en fazla FIFA 21 oynadığı göze çarpıyor. Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncunun oynadığı GTA 5'in, PS4'te en çok indirilen üçüncü oyun olması da oldukça dikkat çekici.