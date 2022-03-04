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- Mart ayında GeForce Now'a eklenecek 19 yeni oyun
Mart ayında GeForce Now'a eklenecek 19 yeni oyun
Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine, mart ayı itibarıyla eklenecek oyunları listeledik.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 12:39
- Güncelleme : 04.03.2022 - 12:44
2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.
Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.
GEFORCE NOW MART OYUNLARI
GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine mart ayında 19 yeni oyun eklenecek:
- Buccaneers!
- Ironsmith Medieval Simulator
- Distant Worlds 2
- Monster Energy Supercross - The Official Videogame
- The Settlers
- Syberia: The World Before
- Lumote: The Mastermote Chronicles
- Turbo Sloths
- Blood West
- Bus Driver Simulator
- Conan Chop Chop
- Dread Hunger
- Fury Unleashed
- Hundred Days - Winemaking Simulator
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II
- Martha is Dead
- Power to the People
- Project Zomboid
- Rugby 22