Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass abonelerine sunulacak oyunların isimleri açıklandı.

Haber Merkezi

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mart ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, mart ayında platforma 3 yeni oyun eklenecek.

Xbox Game Pass mart oyunları

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Bulut, Konsol ve PC) – Yayında

MLB The Show 23 (Bulut ve Konsol) – 28 Mart

Infinite Guitars (Bulut, Konsol ve PC) – 30 Mart

Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

Aşağıdaki oyunlar, 31 Mart itibarıyla Xbox Game Pass platformundan kaldırılacak.

A Memoir Blue (Bulut, Konsol ve PC)

Chinatown Detective Agency (Bulut, Konsol ve PC)

ClusterTruck (Bulut, Konsol ve PC)

Double Dragon Neon (Bulut ve Konsol)

Kraken Academy!! (Bulut, Konsol ve PC)

MLB The Show 22 (Bulut ve Konsol)

Power Rangers: Battle for the Grid (Bulut, Konsol ve PC)