Marvel, süper kahramanları ile NFT pazarına giriyor

Marvel; Örümcek Adam, Captain Marvel ve Demir Adam gibi pek çok kahramanını içeren bir koleksiyon ile NFT pazarına girmeye karar verdi.

İşlem hacmi milyar dolarları geride bırakan NFT (benzersiz token) pazarı yeni oyuncular kazanmaya devam ediyor.

Marvel Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre, Orbis Blockchain Technologies ile iş birliği kapsamında Marvel temalı NFT paketleri yıl sonuna doğru VeVe değişim platformunda satışa sunulacak.

Marvel NFT paketlerinin içerisinde, dijital koleksiyon ürünleri ve çizgi roman kitapları da olacak. Kullanıcılar kitapları ve NFT’leri ister satabilecek isterse de dijital vitrinlerinde sergileyebilecek.

NFT İÇİN VEVE TERCİH EDİLİYOR

VeVe platformu yıl içerisinde 580 bin NFT satışı gerçekleştirdi ve ekim ayında 175 milyon dolarlık bir hacme ulaşmayı hedefliyor.

NFT NEDİR

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji, son haftalarda oldukça popüler hale geldi.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT'ler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler. Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor.

Uzmanlar, NFT satışlarının önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceği görüşünde birleşiyor.