NASA duyurdu! Köprü büyüklüğündeki göktaşı yaklaşıyor NASA, köprü büyüklüğünde boyuta sahip bir cismin gezegenimize doğru geldiğini duyurdu.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

NASA, yakın zamanda bir uyarı daha yaparak Dünya’ya yaklaşan, köprü büyüklüğünde bir göktaşının tespit edildiğini açıkladı.

Dünya'nın yakınından geçecek

1994 XD isimli göktaşı, saatte 77 bin 301 kilometre hızla geliyor ve 12 Haziran’da 3,1 kilometre uzaklıkla Dünya’ya en yakın geçişini yapacak.

1994 XD, Dünya'ya en yakın geçişini 2018 yılında yaklaşık 18 milyon km mesafede yapmıştı. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 47 katı kadar.