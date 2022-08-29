MASAK, TikTok gelirlerini inceleme altına aldı

TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1.5 milyar lira aktarıldığını belirleyen MASAK, sosyal medya platformunu incelemeye aldı.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1.5 milyar lira aktarıldığını açıkladı.

TikTok, para aklamak için kullanılıyor

AA'nın haberine göre MASAK, söz konusu paranın çok dar bir kitlenin kasasına girdiğini, hatta bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını belirledi.

Araştırmalarda, TikTok isimli sosyal medya platformunda kullanıcıların canlı yayınlar sırasında "hediye" adı altında bağış topladığı, toplanan bu bağışların ise sonrasında Türk lirasına dönüştürülerek hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

Ayrıca bazı TikTok fenomenlerinin daha fazla kişiyi yayına çekmek ve daha fazla "hediye" adı altında bağış almak amacıyla farklı hesaplardan kendilerine bağış yaptıkları görüldü. Bu durum aslında çok sayıda vatandaşın kandırılmak suretiyle bağış yapmaya itildiğini ortaya koydu.

Bununla birlikte, takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

MASAK tarafından yapılan araştırmada, özellikle IŞİD terör örgütü ile doğrudan ve dolaylı ilişkili bazı kişilerin de TikTok isimli sosyal medya platformundan ciddi bağışlar topladığı önemli bulgular arasında yer aldı.