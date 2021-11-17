Mavi ekran kabusu, Windows 11 ile geri geliyor

Microsoft, Windows 11'de siyaha çevirdiği hata ekranını yeniden mavi yapacağını duyurdu.

Windows kullanıcılarının nefreti haline gelen mavi ekran, ilk defa 1990 yılında tanıtılan Windows 3.0 ile hayatımıza girmişti.

Windows'un kilitlendiği ve bilgisayarı kapatıp açmaktan başka çare kalmadığı durumlarda beliren mavi ekran, Windows 11 ile birlikte "siyah ekran" olarak yeniden düzenlenmişti.

MICROSOFT GERİ ADIM ATTI

Microsoft, Windows 11 ile birlikte siyaha bürünen hata ekranını yeniden mavi yaptığını duyurdu.

Yeni Windows 11 preview Build 22000.346 notlarında bir mesaj yayınlayan ABD'li şirket, "Windows'un yanıt vermediği durumlarda ortaya çıkan hata mesajını eski sürümlerde olduğu gibi mavi renk ile değiştiriyoruz." dedi.

Microsoft'un neden böyle bir değişiklik ihtiyacı hissettiği ise şimdilik bilinmiyor.



