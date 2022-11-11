Mavi tik özelliği getiren Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Elon Musk, satın aldığı Twitter'da mavi tik'i paralı hale getirdi. Twitter Blue adındaki üyeliğin Türkiye fiyatı belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında verecek.

Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden için 8 dolar ücret almaya başlamak için geçtiğimiz günlerde iOS uygulamasını güncellemişti.

Twitter Blue Türkiye fiyatı

Mavi tik özelliğini de içeren Twitter'ın ücretli abonelik sistemi Twitter Blue, henüz ülkemize gelmedi. Ancak akıllı telefonlardaki uygulama ücretleri bölümünden Twitter Blue aylık ücretinin 109.99 TL olduğu görülüyor.

Twitter her ne kadar ülkemize göre yerel bir fiyat belirlemiş olsa da bu fiyat hala oldukça yüksek görülüyor. Öte yandan, yeni özellik henüz ülkemize gelmediğinden fiyatta değişiklik olabilir.

Abonelikteki diğer avantajlar arasında "yüzde 50 daha az reklam görme", 1080p full HD video yükleme, 10 dakikaya kadar video yükleme ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" yer alıyor.