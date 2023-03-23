Mavi tikli sahte hesaplar tarih oluyor: Twitter Blue'ya yeni özellik yolda! Twitter'ın, Blue abonelerinin doğrulanmasını sağlamak için kimlik yükleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.

Ancak bu durum, sahte hesapların da mavi tik alarak insanları kandırmasına neden oldu.

Şimdi ise Twitter, sahte hesapların mavi tik almasını engellemek için yeni bir özellik hayata geçiriyor.

Twitter Blue abonelerine kimlik doğrulama geliyor

Twitter'ın, Blue abonelerinin doğrulanmasını sağlamak için kimlik yükleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre, kullanıcıların hesaplarını doğrulamak için kimliklerinin ön ve arka yüzünü yüklemeleri ve bir selfie fotoğrafı göndermeleri gerekecek.

Twitter Blue Türkiye fiyatı

Web sitesi üzerinden satın alındığında, Twitter Blue fiyatı aylık 150 TL, yıllık ise 1569 TL'ye denk geliyor.

Twitter iOS uygulamasından satın alındığında ise Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık ise 2 bin 199 TL'ye çıkıyor.

Twitter Blue, mavi onay rozetinin yanı sıra, öncelikli yorum sıralaması, 60 dakikaya kadar video yükleme yeteneği, tweet düzenleme, 4 bin karakter uzunluğunda tweet'ler, uygulama simgesi seçimi, tweet ve gezinti düzenleme, tweet'lere yer işareti koyma ve daha fazlasını içeren ayrıcalıklar sunuyor.