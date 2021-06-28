Euro
10.4061
-0.58%
Dolar
8.7198
-0.51%
Altın
499.34
-0.54%
Borsa
1.38
-0.82%
Bitcoin
300.233
3.23%
EXEN Coin
30.70
-0.09%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Maye Musk, oğlu Elon Musk'ın doğum gününü fotoğrafla kutladı

    Anne Musk, teknoloji girişimcisi oğlunun fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 17:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maye Musk, oğlu Elon Musk'ın doğum gününü fotoğrafla kutladı

    SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, 50'nci yaş gününü kutluyor.

    Maye Musk, 28 Haziran 1971'de dünyaya gelen oğlu Elon Musk'ın yeni yaşı için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    Twitter'da Musk'ın bebeklik fotoğrafına yer veren Musk, "Doğum günün kutlu olsun Elon Musk." notunu düştü.

    BEBEKLİK FOTOĞRAFIYLA KUTLADI

    Maye Musk, mesajının devamında "50 yıl önceki bu harika gün için teşekkürler. Bana büyük bir neşe getirdin. Kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

    Elon Musk'ın annesi, profesyonel diyetisyen ve model olarak biliniyor.

    Maye Musk, oğlu Elon Musk ın doğum gününü fotoğrafla kutladı #1

    Maye Musk, oğlu Elon Musk ın doğum gününü fotoğrafla kutladı #2

    Maye Musk, oğlu Elon Musk ın doğum gününü fotoğrafla kutladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir