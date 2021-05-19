Mayıs ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Mayıs ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mayıs ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 15 yeni oyun eklenecek.

EKLENECEK OYUNLAR

SnowRunner (Cloud, Konsol, ve PC) – (Eklendi)

20 Mayıs

Peggle 2 (Cloud) EA Play

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Cloud) EA Play

Secret Neighbor (PC)

The Wild at Heart (Konsol ve PC)

21 Mayıs

The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Konsol, ve PC)

Knockout City (Konsol ve PC) EA Play

25 Mayıs

Maneater (Cloud, Konsol, ve PC)

27 Mayıs

Conan Exiles (Cloud, Konsol)

Fuzion Frenzy (Cloud)

Joy Ride Turbo (Cloud)

MechWarrior 5: Mercenaries (Konsol)

Slime Rancher (PC) Solasta: Crown of the Magister (PC)

SpellForce 3: Soul Harvest (PC)

ÇIKARILACAK OYUNLAR

Assetto Corsa (Cloud ve Konsol)

Broforce (PC)

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix (Konsol)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Konsol)

Surviving Mars (Cloud, Konsol, ve PC)

Void Bastards (Cloud, Konsol, ve PC)

XBOX GAME PASS FİYATI

Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.