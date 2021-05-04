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Mayıs'ta Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Mayıs ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 17:43
- Güncelleme : 04.05.2021 - 17:48
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mayıs ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 9 yeni oyun eklenecek.
Bu ayın ilk yarısında platforma eklenecek oyunlar arasında FIFA 21 ve Red Dead Redemption 2'nin online modu Red Dead Online dikkat çekiyor.
Eklenecek oyunlar:
4 Mayıs
- Dragon Quest Builders 2 - (Konsol, PC)
6 Mayıs
- FIFA 21 - (Konsol, PC)
- Outlast 2 - (Konsol, PC)
- Steep - (Konsol)
13 Mayıs
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - (Konsol, PC)
- Just Cause 4: Reloaded - (Konsol, PC)
- Psychonauts - (Konsol, PC)
- Red Dead Online - (Konsol)
- Remnant: From the Ashes - (PC)
15 Mayıs itibarıyla kaldırılacak oyunlar ise şu şekilde:
- Alan Wake (Konsol, PC)
- Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC)
- Dungeon of the Endless (Konsol, PC)
- Final Fantasy IX (Konsol, PC)
- Hotline Miami (PC)
- Plebby Quest: The Crusades (PC)
XBOX GAME PASS FİYATI
Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.