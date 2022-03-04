MediaTek, Qualcomm'u geçerek ABD'de zirveye yerleşti

Orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarda en fazla tercih edilen yonga konumundaki MediaTek, ABD'nin en büyük işlemci tedarikçisi oldu.

Akıllı telefonlara güç veren işlemciler, son yıllarda Qualcomm önderliğinde üretilmeye devam ediyordu.

Özellikle Snapdragon serisi işlemcilerle birçok modele güç veren ABD'li şirket, liderliği Tayvanlı rakibi MediaTek'e kaptırdı.

Dimensity 9000 yongası ile büyük bir başarı yakalayan MediaTek, 2022 yılına oldukça iyi başladı.

ABD'DE ZİRVEYE YERLEŞTİ

IDC tarafından paylaşılan bilgilere göre MediaTek, 2021’in dördüncü çeyreğini içeren ABD Android telefon satışlarında büyük bir paya ulaşarak Qualcomm'u geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

MediaTek, ABD yonga pazarı içerisinde yüzde 48,1’lik bir paya ulaştı. Qualcomm ise yüzde 43,9’luk payla ikinci sırada yer alıyor.





IDC, MediaTek’in bu büyük başarısının giriş seviyesi Galaxy A12, Galaxy A32 ve T-Mobile telefonların iddialı satış rakamlarına bağlıyor.



2021 yılında yıllık yüzde 53’lük bir büyüme göstererek yeni bir rekora imza atan MediaTek, görünüşe göre bu yıl da pazardaki güçlü rakiplerini zorlamaya devam edecek.