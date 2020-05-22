Meksika'daki bir inşaatta mamut kalıntıları bulundu

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapımı devam eden yeni havalimanının inşaat sahasında 60'ın üzerinde mamuta ait kemiklerin bulunduğu bildirildi.

Bilimsel adı Mammuthus olan mamutlar, fil familyasının nesli tükenen üyeleridir. Son buzul çağında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok farklı türleri ile yayılım gösteren bu hayvanların, son üyeleri MÖ. 1700 yılında yaşadı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapımı devam eden yeni havalimanı şantiyesinde mamutların kalıntılarına rastlandı.

15 BİN YIL ÖNCESİNE AİTLER

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden (INAH) yapılan açıklamada, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'nın şantiyesinde bulunan mamut kalıntılarının 15 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi.

Yeni bulunan mamut İskeletlerin Kolombiya Mamutu türüne ait olduğu düşünülüyor.

Öte yandan kazıda bizon, deve, at kalıntıları, insan kemikleri ve çeşitli eserler de bulundu.

Yeni keşfin, havalimanı çalışmalarında gecikmeye yol açabileceği belirtiliyor.

Geçen yıl kasım ayında INAH, Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te 14 mamuta ait kalıntılar bulmuştu.