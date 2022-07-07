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    Merakla beklenen God of War: Ragnarok'un çıkış tarihi belli oldu

    PlayStation 4 ve PlayStation 5'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan God of War Ragnarok'un çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 10:18
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    Merakla beklenen God of War: Ragnarok'un çıkış tarihi belli oldu

    Sony, 2020'de merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i tanıttıktan sonra, yeni oyun çalışmalarına başlamıştı.

    Sony'den yapılan açıklamada, PlayStation 5 için özel bir God of War oyunu geliştirildiğini açıklanmıştı.

    God of War: Ragnarok olarak gelmesi beklenen oyun, ardından yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 2022'ye ertelenmişti.

    God of War: Ragnarok çıkış tarihi resmi olarak açıklandı

    Yayıncılığını Sony'nin, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı God of War Ragnarok'un çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.

    PlayStation'ın en çok merak edilen oyunlarından biri olan God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de çıkışını yapacak.

    god of war ragnarok

    god of war ragnarok


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