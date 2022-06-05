Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
493.764
0.05%
BTXN Coin
13.41
9.82%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C
    Mercedes 1 milyon aracını geri çağıracak

    Mercedes 1 milyon aracını geri çağıracak

    Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, dünya çapında 1 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu. Kararın fren sistemindeki bir sorundan kaynaklandığı öğrenildi.
    • 05.06.2022 - 06:05
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 06:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünyaca ünlü Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, 2004-2015 yıllarında üretilen ML, GL ve R-Class serilerindeki (SUV) araçlarında “fren güçlendiricinin işlevinin” korozyondan etkilenebileceğini belirtti.

    Araçlar hemen geri çağrılmaya başlanacak

    Mercedes-Benz'in yaptığı açıklamada, potansiyel olarak etkilenen araçların sahipleriyle iletişime geçilerek, araçların hemen geri çağırmaya başlanacağı belirtildi.

    Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne (KBA) göre, Mercedes-Benz, 70 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında 993 bin 407 aracını geri çağıracak.

    Mercedes 1 milyon aracını geri çağıracak #1

    "Ayak freni çalışamaz duruma gelebilir"

    KBA’dan yapılan açıklamada, Mercedes-Benz’in söz konusu araçlarında korozyonun en kötü durumda, fren pedalı ile fren sistemi arasındaki bağlantının kesilmesine yol açabileceği belirtildi.

    Açıklamada, "Sonuç olarak, ayak freni çalışamaz duruma gelebilir.” ifadesi kullanıldı.

    Alman basınında yer alan haberlerde ise söz konusu araçlarda yüksek korozyon durumunda özellikle güçlü veya sert bir frenlemenin fren servosunda mekanik hasara yol açmasının mümkün olabileceği, bu nedenle fren pedalı ile fren sistemi arasındaki bağlantının kopabileceği ve ayak freninin çalışmayabileceği belirtildi.

    Mercedes 1 milyon aracını geri çağıracak #2

    292 binden fazla aracı geri çağırmıştı

    AA'nın haberine göre, Mercedes-Benz, 13 Mayıs’ta ABD’de 2006'dan 2012 model yıllarına kadar belirli ML, GL ve R-Class araçlarını nadir durumlarda sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceği ve araçların fren pedalıyla durdurulmasının mümkün olamayabileceği gerekçesiyle 292 binden fazla aracını geri çağırma kararı almıştı.

    Mercedes 1 milyon aracını geri çağıracak #3


    İlginizi Çekebilir

    Koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçen ülkeler
    Dünya

    Koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçen ülkeler

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Yüsra Geyik omuzlarını indirince dekolte de geldi... 'Hüsnü Komiser görmesin'
    Medya

    Yüsra Geyik omuzlarını indirince dekolte de geldi... 'Hüsnü Komiser görmesin'

    Görüş Bildir