Messenger, 9 yıl aranın ardından Facebook'a geliyor 9 yıl önce Facebook mobil uygulamasından ayrılan Messenger, yeniden uygulamaya eklenecek.

9 yıl önce Facebook mobil uygulamasında hizmet veren Messenger, ardından Facebook'tan ayrılarak ayrı bir uygulamaya dönüşmüştü.

Meta'nın Messenger'ı Facebook mobil uygulamasından çıkarmasının üzerinden çok zaman geçse de şirket, uygulamaları yeniden birleştirme kararı aldı.

Testler başladı

Facebook başkanı Tom Alison, insanların Messenger gelen kutularına Facebook uygulaması içinden erişebilmeleri için test yaptıklarını duyurdu.

TikTok ile daha fazla rekabet edebilmek için Meta, Facebook'u bir eğlence ve keşif platformu haline getirmek istiyor.

Meta'nın mesajlaşmayı Facebook uygulamasına geri getirmesinin temel nedenlerinden biri de kullanıcıların beğendikleri bir şeyi başka uygulamaya gerek kalmadan birbirleriyle paylaşmalarını sağlamak.

Çünkü TikTok, kullanıcıların rastladıkları videoları yerleşik doğrudan mesajlaşma yoluyla arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanıyor.