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    Meta, 10 yılın en yavaş gelir artışını yaşıyor

    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, şirketin halka arz edildiği 2012'den bu yana en yavaş artışı gösterdi.
    • 01.05.2022 - 09:55
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    Meta, 10 yılın en yavaş gelir artışını yaşıyor

    Metaverse çalışmalarına hız vermek ve yeni bir başlangıç yapmak için şirketin adını Meta olarak değiştiren Facebook için işler pek de iyi gitmiyor.

    AA'da yer alan habere göre, şirketin 2022'nin ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 27,9 milyar dolara çıktı.

    10 yılın en yavaş büyümesi

    Meta, 2021'in aynı döneminde 26,2 milyar dolar gelir elde etmişti. Böylece şirket halka arz edildiği 2012'den bu yana en yavaş gelir büyümesini bildirdi.

    Net kârda ciddi düşüş

    Meta'nın net karı ise ilk çeyrekte yüzde 21 azalış göstererek 7,5 milyar dolara geriledi. Meta, 2021'in ocak-mart döneminde 9,5 milyar dolar kar açıklamıştı.

    met

    Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında ise bu dönemde artış kaydedildi.

    Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 4 artarak 1,96 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 3 artışla 2,94 milyar oldu.

    Meta'dan yapılan açıklamada, 2022'nin ikinci çeyreğinde gelirin 28-30 milyar dolar aralığında olmasının beklendiği bildirildi.


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