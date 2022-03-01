Euro
15.55
-0.12%
Dolar
13.84
0.00%
Altın
849.85
-0.09%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
602.099
12.22%
BTXN Coin
37.02
-1.75%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C
    Meta, AB genelinde Rus devlet medyasına erişimi kısıtlayacak

    Meta, AB genelinde Rus devlet medyasına erişimi kısıtlayacak

    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacak.
    • AA
    • 01.03.2022 - 00:28
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 00:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'e AB'den sonra bir yaptırım da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'dan geldi.

    Meta'nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

    "AB GENELİNDE RT VE SPUTNIK'E ERİŞİMİ KISITLAYACAĞIZ"

    Bazı hükümetlerden ve AB'den, Rusya'nın devlet kontrolündeki medyasıyla ilgili olarak daha fazla adım atılması yönünde talepler aldıklarını belirten Clegg, "Mevcut durumun istisnai doğası göz önüne alındığında AB genelinde RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağız." ifadesini kullandı.

    Clegg, bu konuda hükümetlerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

    Meta, AB genelinde Rus devlet medyasına erişimi kısıtlayacak #1

    Meta, AB genelinde Rus devlet medyasına erişimi kısıtlayacak #2

    Meta, AB genelinde Rus devlet medyasına erişimi kısıtlayacak #3


    İlginizi Çekebilir

    'Vatandaşlarımızın savaşa katılmasına izin vereceğiz'
    Dünya

    'Vatandaşlarımızın savaşa katılmasına izin vereceğiz'

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    2022 itibariyle DASK ücretleri
    Emlak

    2022 itibariyle DASK ücretleri

    Görüş Bildir