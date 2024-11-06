Meta, ABD ordusunun yapay zeka modellerine erişmesine izin veriyor

Haber Merkezi

Meta, yapay zeka modeli Llama'yı ABD hükümet kurumları ve ulusal güvenlik alanında çalışan şirketlerin kullanımına açtığını duyurdu.

Amazon, Microsoft, IBM, Lockheed Martin ve Oracle gibi dev şirketlerle iş birliği yapan Meta, Llama'nın askeri operasyonlarda kullanılmasının önünü açtı.

Llama, karmaşık lojistik süreçlerin basitleştirilmesi, terörist finansmanının izlenmesi ve siber savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gibi kritik görevlerde kullanılacak.

Oracle, uçak bakım kayıtlarını analiz etmek için Llama'dan yararlanırken, Scale AI ulusal güvenlik operasyonlarında hedefli destek için Llama'yı geliştiriyor.

Lockheed Martin ise kod üretme gibi uygulamalar için savunma müşterilerine Llama sunuyor.

META, ULUSAL GÜVENLİĞE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR

Meta'nın Küresel İşler Başkanı Nick Clegg, yaptığı açıklamada, "Bir Amerikan şirketi olarak Meta, Amerika'nın ve müttefiklerinin güvenliğini ve ekonomik refahını desteklemek için üzerine düşeni yapmak istiyor." dedi.

ÇİN'İN YETKİSİZ KULLANIMI TEPKİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda, Çinli araştırmacıların askeri uygulamalar için bir yapay zeka sistemi geliştirmek üzere Meta'nın Llama 2 modelini izinsiz olarak kullandıkları ortaya çıkmıştı. Meta, bu durumun politikalarına aykırı olduğunu belirterek tepki göstermişti.

Meta, ABD'nin yapay zeka yarışında öne geçmesi gerektiğini vurguluyor. Şirket, Çin ve diğer ülkelerdeki modellere göre daha iyi performans gösteren Amerikan açık kaynaklı modellerinin, hem ABD'ye hem de küresel demokrasilere fayda sağlayacağına inanıyor.