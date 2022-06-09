Meta, Apple Watch rakibi saatini geliştirmekten vazgeçti

Facebook'un ana şirketi Meta, bir süredir üzerinde çalıştığı ve Apple Watch'a rakip olması beklenen saat için çalışmaları durdurdu.

Akıllı saat pazarında yıllardır zirvede olan Apple Watch, rakip şirketlerin de dikkatini çekiyor. Facebook'un çatı şirketi Meta, ilk olarak 2021 yılında yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Facebook'un, Instagram da dahil olmak üzere uygulamalarında fotoğraf paylaşımı yapılmasına olanacak sağlayacağı söylenen yeni saat projesi iptal edildi.

Çift kameraya sahip olacağı açıklanan ve bu sayede Apple Watch ile ciddi bir rekabete girmesi beklenen yeni saat için tüm geliştirmeler durduruldu.

Farklı cihazlar geliştiriliyor

Saatin tam olarak neden iptal edildiği bilinmese de Meta’nın hâlâ bileğe takılan birden fazla cihaz üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Bu yaz satışa çıkması bekleniyordu

Bu yaz gibi erken bir tarihte piyasaya sürülmesi beklenen akıllı saatin, fotoğraf ve video çekmek için iki kameranın yanı sıra kalp atış hızı monitörü gibi sağlık özelliklerine sahip olduğu bildirilmişti.

Nisan ayında Meta yöneticileri, daha geniş bir iş yavaşlaması nedeniyle şirketin yıllık giderlerinin bu yıl 3 milyar dolar azalacağını söylemişti.

Ayrıca Mark Zuckerberg, o sırada yatırımcılara yaptığı açıklamada, genel maliyet düşürmenin, belirli projelere ve çabalara diğerlerine göre öncelik verilmesi anlamına geldiğini belirtmişti.

Tüm bunlar, Meta'nın maddi sorunlar nedeniyle akıllı saat projesini iptal ettiği anlamına gelebilir.