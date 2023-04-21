Meta durmuyor! Binlerce kişi daha kovulacak Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta, kısa sürede binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Bu nedenle birçok dev şirket, işe alımları yavaşlatma politikasını benimsiyor.

Örneğin Apple, olası bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için bazı birimlerde bu yıl işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

WhatsApp, Instagram ve Facebook’u çatısı altında bulunduran Meta, bir süredir maliyetleri düşürmek için çalışmalar yapıyor.

Daha fazla kişi kovulacak

Daha önce 15 bine yakın çalışan ile yollarını ayıran şirket, ikinci işten çıkarma dalgasını başlatacak.

Reklam gelirlerinde bir yavaşlama gören ve sanal gerçeklik platformu olan Metaverse alanına odaklanan Meta, yine binlerce kişiyi kovmaya hazırlanıyor.

10 bin kişi daha kovulacak

Meta, kinci işten çıkarma kapsamında yaptığı açıklamada 10 bin kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı.

Mayıs ayında söz konusu işten çıkarma dalgasına bir yenisinin daha eklenebileceği belirtildi. Ayrıca, yöneticilere gönderilen notta, ilk çeyreğin sonuna kadar işe alımları donduran Meta’nın bu süreyi uzattığı bilgisine yer verildi.

İşini kaybeden ABD'li personellere 16 haftalık kıdem tazminatı ve ayrıca şirkette çalıştıkları her yıl için ek iki hafta tazminat ödenecek.