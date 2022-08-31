Meta, Facebook Gaming'i kapatma kararı aldı

Meta, Facebook Gaming uygulamasına desteğini ekim ayında sonlandıracağını açıkladı.

Son yıllarda bir hayli popüler hale gelen oyun yayıncılığı, koronavirüs nedeniyle evde kapanan milyonlarca insan nedeniyle büyük şirketlerin de ilgisini çekmeye başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, kendi oyun servisi Facebook Gaming'i duyurmuş ve platforma eklemişti.

Facebook Gaming uygulaması, oyunseverler tarafından favori yayıncıları takip etmeleri veya çeşitli oyunların resmi sosyal medya sayfalarıyla daha hızlı etkileşim kurmaları için kullanılıyordu.

Facebook Gaming kapanıyor

Meta, Facebook Gaming uygulamasına desteğini ekim ayında sonlandıracağını açıkladı. Facebook Gaming uygulamasının birçok işlevi, ana Facebook uygulamasına taşınacak.

Facebook Gaming ekibinin yayınladığı bir açıklamada, "28 Ekim 2022'den itibaren iOS ve Android için Facebook Gaming uygulaması artık kullanılamayacak. Bu tarihten sonra Facebook Gaming artık çalışmayacak. Oyun uygulaması arama verilerini uygulama kapanmadan indirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Meta, Facebook Gaming girişimine büyük miktarda para yatırdı. Özellikle Twitch ve YouTube'daki içerik oluşturucularla uzun yıllara dayanan anlaşmalar imzaladı. Ancak şirket, metaverse evrenine odaklandığı için bu projesini sonlandırma kararı aldı.