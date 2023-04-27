Meta, ilk çeyrekte 28,7 milyar dolar gelir elde etti Meta, bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği 28,7 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı.

AA

Facebook'un çatı şirketi Meta, ocak-mart dönemine ait finansal verilerini açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 28,7 milyar dolara yükseldi.

Meta, 2022'nin ilk çeyreğinde 27,9 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirket, bu verilerle beklentileri aştı.

Şirket, bu dönemde art arda 3 çeyrekte yaşanan düşüşün ardından gelirini artırmış oldu.

Meta'nın kârı azaldı

Meta'nın net kârı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 24 azalışla 5,7 milyar dolara geriledi. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 7,5 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.

Meta'nın metaverse teknolojilerinin geliştirilmesinden sorumlu Reality Labs birimi de 2022'deki 13,7 milyar dolar zararının ardından bu yılın ilk çeyreğinde de 3,99 milyar dolarlık zarar etti.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 4 artarak 2,04 milyara ulaştı.

Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 2 artışla 2,99 milyar oldu.