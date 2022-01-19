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    Meta, insanların göz hareketlerini ve yüz ifadelerini takip etmek istiyor

    Meta, metaverse evrenlerinde dolaşırken insanların göz hareketlerini ve yüz ifadelerini izlemek için teknoloji geliştiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 17:50
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    Meta, insanların göz hareketlerini ve yüz ifadelerini takip etmek istiyor

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, sanal gerçeklik evrenine adım atmış ve çatı şirketinin adını "Meta" olarak değiştirmişti.

    Kulaklıklar ve başlıklarla, sanal gerçeklikte var olacak kullanıcılar için çalışmaya başlayan şirket, metaverse ilk adımları atıyor.

    KULLANICILARIN YÜZÜNÜ TAKİP EDECEK

    Meta, kullanıcının nereye baktığına bağlı olarak bir VR başlığının içindeki grafikleri keskinleştirmek için göz izleme teknolojisi geliştiriyor.

    Meta küresel ilişkiler şefi Nick Clegg; göz izleme verilerinin, reklamcıların insanların bir reklamla ilgilenip ilgilenmediğini anlamalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

    meta

    Kulaklığın içindeki sensörlerin; kullanıcıların yüz ifadelerini, medya içeriğini uyarlamak için nasıl izleyeceğini detaylandıran bir patent de ortaya çıktı.

    Şirket patentlerinde detaylandırılan teknoloji, her zaman gerçekleştirilmediği için şirketin bu hazırlıkları hayata geçirip geçirmeyeceği bilinmiyor.

    Ancak şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan Facebook, görünüşe göre metaverse evreninde de oldukça eleştiri alacak.


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