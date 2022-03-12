Meta, Rusya ile ilgili şiddet içerikli mesajları savundu

Meta, Rusya ile ilgili şiddet içerikli mesajları savundu

Kaliforniya merkezli sosyal medya platformu, Rusya ile ilgili geçici izin konusunda açıklama yaptı.

Facebook'un çatı kuruluşu Meta, Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceğini açıklamıştı.

Meta İletişim Direktörü Andy Stone, "Normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz." demişti.

META'DAN RUSYA SAVUNMASI

Washington Post ise Meta'nın, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin vereceğini yazdı.

ABD merkezli şirket, kullanıcıların Rusya'nın saldırısına karşı seslerini duyurabilmeleri için içerik politikasında "yalnızca Ukrayna için geçici bir değişiklik" yapılması gerektiğini savundu.

"YALNIZCA UKRAYNA İÇİN"

Meta'nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, Ukrayna'ya saldırılar karşısında "kendini savunmanın bir ifadesi olarak konuşma hakkını korumayı amaçladıklarını ve söz konusu politikanın yalnızca Ukrayna'ya uygulandığını" söyledi.

"RUS HALKI SÖZ OLDUĞUNDA..."

Reuters'ın haberine göre, Clegg, "Standart içerik politikalarımızı herhangi bir ayarlama yapmadan uygulasaydık, sıradan Ukraynalılardan askeri güçlere karşı direnişlerini ve öfkelerini ifade eden ve haklı olarak kabul edilemez olarak görülen içeriği kaldırıyor olurduk." ifadesini kullandı.

Rus halkıyla hiçbir sorunları olmadığını dile getiren Clegg, "Rus halkı söz konusu olduğunda nefret söylemi politikalarımızda hiçbir değişiklik yok." dedi.

KREMLİN: DOĞRU OLMADIĞINI UMUYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bunun doğru olmadığını umuyoruz çünkü eğer doğruysa, bu şirketin faaliyetlerini sona erdirmek için en kararlı önlemlerin alınması gerektiği anlamına gelir." şeklinde karşılık verdi.