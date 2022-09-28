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    Meta uyardı: WhatsApp'ı hemen güncelleyin

    WhatsApp, uygulamanın geçmiş sürümlerinde kritik güvenlik açıkları olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 10:00
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    Meta uyardı: WhatsApp'ı hemen güncelleyin

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulamayı güncelleyerek kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Ancak bu kez yayınlanan güncelleme, uygulamadaki güvenlik açıklarını gideriyor.

    WhatsApp, uygulamanın geçmiş sürümlerinde kritik güvenlik açıkları olduğunu duyurdu. Meta, bu açıkların kapatıldığını söyleyerek uygulamanın hemen güncellenmesini tavsiye etti.

    Android ve iOS'ta var

    WhatsApp tarafından yapılan resmî açıklamada, Android ve iOS fark etmeksizin eski sürümlerde iki güvenlik açığının tespit edildiğini açıkladı.

    Söz konusu açıklar sayesinde, görüntülü görüşmelerde ve video dosyalarıyla telefonlarda kullanıcının haberi olmadan kod çalıştırılabiliyor.

    whatsapp business

    Saldırganlar, bu sayede telefonlara uzaktan erişim sağlayarak cihazı kontrol edebiliyor veya dosyalara erişebiliyor.

    WhatsApp, kritik açıklara karşı App Store veya Play Store‘da sunulan en son sürümün kullanılması konusunda kullanıcıları uyardı.


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