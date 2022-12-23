Meta, veri sızıntısı davası için 725 milyon dolar ödeyecek

Meta, veri sızıntısı davası için 725 milyon dolar ödeyecek

Meta, üçüncü tarafların kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmesine izin vermekle suçlandığı toplu davanın kapanması için 725 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, 2018 yılından itibaren kullanıcıların verilerini İngiliz şirket Cambridge Analytica'ya satmış ve bu durum, dünyanın en büyük veri ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Yapılan açıklamada, toplu davanın mahkemede yapılan anlaşma ile sona erdirileceği belirtildi.

Meta, 725 milyon dolar ödeyecek

AA'nın haberine göre Meta, üçüncü tarafların kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmesine izin vermekle suçlandığı toplu davanın kapanması için 725 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Davacıların avukatları, önerilen anlaşmayı ABD'deki bir mahremiyet toplu davasında şimdiye kadar ulaşılan en büyük ve Meta'nın bir toplu davayı sonuçlandırmak için bugüne kadar ödediği en yüksek ödemeli anlaşma olarak nitelendirdi.

Meta’dan yapılan açıklamada ise söz konusu dava için uzlaşmada herhangi bir suçun kabul edilmediği belirtildi. Açıklamada, anlaşma "topluluğumuzun ve hissedarlarımızın çıkarlarına en uygun yol" olduğu vurgulandı.

2019’da ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'a kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle 2018’de başlattığı soruşturmanın sonucunda sosyal paylaşım sitesine 5 milyar dolar ceza kesmişti.