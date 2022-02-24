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    Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, tüm dillerdeki konuşmaların anında çevirisini sağlamayı amaçlayan bir yapay zeka projesi üzerinde çalıştığını açıkladı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 05:09
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    Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

    Şirketin Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, "Inside the Lab" etkinliğinde metaverse geleceğini inşa etmeye yönelik yapay zeka projelerini tanıttı.

    SANAL DÜNYADA GEZİNMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK

    İnsanların fiziksel cihazlarla eller serbest şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olmak için dijital bir sesli asistan üzerinde çalıştığını aktaran Zuckerberg, "CAIRaoke" adı verilen proje kapsamında oluşturulacak dijital asistanların kullanıcıların çevrimiçi dünyada gezinmesine yardımcı olmak için insanların öğrenme şeklini öğreneceğini kaydetti.

    Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak #1

    "İLK KEZ BİR YAPAY ZEKA, BİZİM GÖZÜMÜZLE GÖRECEK"

    Zuckerberg, "Gözlüğü taktığımızda, ilk kez bir yapay zeka sistemi dünyayı bizim perspektifimizden görebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

    Mark Zuckerberg, sonunda sanal ve fiziksel dünyalar arasında hareket edebilen yapay zeka asistanları oluşturmayı umduğunu ifade etti.

    Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak #2

    TÜM DİLLERİ ANINCA ÇEVİREN YAPAY ZEKA

    Meta'nın tüm dillerdeki konuşmalarda anında çeviri sağlamayı amaçlayan bir yapay zeka projesi üzerinde de çalıştığını belirten Zuckerberg, herhangi biriyle herhangi bir dilde iletişim kurma kabiliyetinin insanların hayal ettiği bir süper güç olduğunu kaydetti.

    Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak #3


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