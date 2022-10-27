Meta'nın 3. çeyrek kârındaki gerileme, şirket hisselerini düşürdü

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir ve net kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş kaydetti. Şirketin hisseleri yüzde 20 değer kaybetti.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlardan teknoloji şirketleri de nasibini alıyor. Google, Microsoft ve Samsung'un ardından Meta'nın da gelirleri ve net kârı düşüş gösterdi.

Facebook'u bünyesinde barındıran Meta Platforms üçüncü çeyrekte kâr düşüşü açıklarken, dördüncü çeyreğin de zayıf geçeceğini ve önümüzdeki yıl daha da yüksek maliyetler görüleceğini öngördü.

Meta hisseleri çakıldı

Reuters'ta yer alan habere göre şirket hisseleri yüzde 20 gerilerken, yatırımcılar da yüksek maliyetli metaverse planları hakkında şüphelerini dile getirdi.

Meta'nın olumsuz tahminlerini yayınlamasının ardından kapanış sonrası gördüğü kayıplar bugünkü seansta da devam ederse, şirketin 2 Şubat'tan bu yana günlük en büyük kaybını vereceği düşünülüyor.

Meta, piyasa değerinde bu yıl yarım trilyon değerinde kayıp yaşadığını ve gelecekte 67 milyar dolar daha düşüş beklediğini açıkladı.

Meta'nın net kârı sert düştü

Meta'nın net kârı üçüncü çeyrekte, geçen yıl aynı dönemdeki 9.19 milyar dolardan 4.40 milyar dolara geriledi.

Şirket böylece art arda dördüncü çeyrek dönemde de kâr kaybı yaşamış oldu. Şirketin hisse başına karı ise 1.64 dolar oldu. Analistler ise hisse başına 1.86 dolar kâr bekliyordu.