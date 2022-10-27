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- Meta'nın 3. çeyrek kârındaki gerileme, şirket hisselerini düşürdü
Meta'nın 3. çeyrek kârındaki gerileme, şirket hisselerini düşürdü
- 27.10.2022 - 10:01
- Güncelleme : 27.10.2022 - 10:07
Dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlardan teknoloji şirketleri de nasibini alıyor. Google, Microsoft ve Samsung'un ardından Meta'nın da gelirleri ve net kârı düşüş gösterdi.
Facebook'u bünyesinde barındıran Meta Platforms üçüncü çeyrekte kâr düşüşü açıklarken, dördüncü çeyreğin de zayıf geçeceğini ve önümüzdeki yıl daha da yüksek maliyetler görüleceğini öngördü.
Meta hisseleri çakıldı
Reuters'ta yer alan habere göre şirket hisseleri yüzde 20 gerilerken, yatırımcılar da yüksek maliyetli metaverse planları hakkında şüphelerini dile getirdi.
Meta'nın olumsuz tahminlerini yayınlamasının ardından kapanış sonrası gördüğü kayıplar bugünkü seansta da devam ederse, şirketin 2 Şubat'tan bu yana günlük en büyük kaybını vereceği düşünülüyor.
Meta, piyasa değerinde bu yıl yarım trilyon değerinde kayıp yaşadığını ve gelecekte 67 milyar dolar daha düşüş beklediğini açıkladı.
Meta'nın net kârı sert düştü
Meta'nın net kârı üçüncü çeyrekte, geçen yıl aynı dönemdeki 9.19 milyar dolardan 4.40 milyar dolara geriledi.
Şirket böylece art arda dördüncü çeyrek dönemde de kâr kaybı yaşamış oldu. Şirketin hisse başına karı ise 1.64 dolar oldu. Analistler ise hisse başına 1.86 dolar kâr bekliyordu.