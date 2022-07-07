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    Meta'nın dava açtığı Türk, izinsiz veri toplamakla suçlanıyor

    Meta, 350 binden fazla Instagram profilini klonlayan Türk’e dava açtığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 14:19
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    Meta'nın dava açtığı Türk, izinsiz veri toplamakla suçlanıyor

    WhatsApp ve Instagram gibi popüler platformları bünyesinde barındıran Meta, şu sıralar bazı Türk kullanıcılardan şikayet ediyor.

    Şirket 2020 yılında 100 binden fazla Instagram profilini klonlayan bir Türk vatandaşına dava açmıştı.

    Gelen bilgilere göre Meta, yine aynı sorundan dolayı bir Türk'ü mahkemeye verdi. Meta’nın dava açtığı isim Ekrem Ateş, 350 binden fazla Instagram kullanıcısı hakkında bilgi toplamakla suçlanıyor.

    Kullanıcı verilerini toplayıp izinsiz yayınlıyor

    Meta, Ekrem Ateş isimli vatandaşın otomatik Instagram hesaplarını kullandığını ve daha sonra bu verileri, kişilerin izinleri olmadan birkaç web sitesinde yayınladığını söylüyor.

    Meta, 2021’in başından bu yana Ateş’e karşı icra işlemi gerçekleştirdiğini de belirtiyor.

    Son yıllarda kullanıcılarının veri güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle sık sık sert eleştirilerin hedefinde olan Meta, artık kullanıcı verileri söz konusu olduğunda daha çabuk tepki veriyor.

    meta


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