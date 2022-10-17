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    Meta'nın milyar dolarlık metaverse evrenine olan ilgi azaldı

    Meta'nın milyarlarca dolar ayırdığı Horizon Worlds platformuna olan ilgi, son zamanlarda oldukça düşük seviyede kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 09:29
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    Meta'nın milyar dolarlık metaverse evrenine olan ilgi azaldı

    Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evrenleri, geçtiğimiz yıl oldukça popüler hale geldi.

    Başta Facebook'un çatı şirketi Meta olmak üzere birçok şirket, bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

    Son zamanlarda ise kripto dünyasında yaşanan düşüş, bazı metaverse evrenlerine olan ilgiyi ciddi şekilde düşürdü.

    Örneğin DappRadar tarafından yapılan araştırmaya göre, 1.2 milyar dolar değere sahip metaverse platformu Decentraland, günlük sadece 38 aktif kullanıcıya sahip.

    Meta'nın sanal evrenine olan ilgi de düşüyor

    Meta'nın sanal gerçeklik (VR) sosyal ağı ve şirketin amiral gemisi "metaverse" uygulaması Horizon Worlds, artık kullanıcıların ilgisini çekmiyor.

    Belgelere göre Horizon Worlds'e erişmek için Quest 2 VR başlığını 400 dolara satın alanlar bile platformu birkaç kez kullandıktan sonra platforma yeniden giriş yapmıyor.

    meta

    Metaverse platformunu kullanan kullanıcılar, sunulan özelliklerin kusurlu ve metaverse evreninin boş dünyalara sahip olduğunu bildiriyor.

    İstatistikler, kullanıcılar tarafından inşa edilen dünyaların yalnızca yüzde 9'u en az 50 kişi tarafından ziyaret edildiğini, çoğunun ise hiç ziyaret edilmediğini gösteriyor.

    Şirket ilk aşamada 2022'nin sonuna kadar aylık 500 bin kullanıcı hedeflese de daha sonra bu rakam 280 bine kadar düşmüştü. Raporlar şu anda platformda 200 binden daha az kullanıcının olduğunu gösteriyor.


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