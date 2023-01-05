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    Meta'ya 414 milyon dolar para cezası

    İrlanda'nın veri düzenleyicisi, Facebook ve Instagram tarafından hedeflenen reklamların AB gizlilik yasasını ihlal ettiğini tespit etti.
    • 05.01.2023 - 09:12
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:12
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    Meta'ya 414 milyon dolar para cezası

    Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla boğuşan ve milyonlarca dolar para cezası alan Meta, yine cezadan kaçamadı.

    Facebook'un çatı şirketi Meta, Facebook ve Instagram kullanıcılarının çevrimiçi aktivitelerini reklam amacıyla takip ettiği için ceza aldı. İrlanda veri düzenleyicisi, Meta'ya 414 milyon dolar para cezası verilmesine hükmetti.

    Toplam ceza 1.3 milyar doları geçti

    Çarşamba günü uygulanan para cezası ile birlikte, Dublin tarafından Meta'ya verilen toplam cezalar bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde 1,3 milyar doların üzerine çıktı.

    Dublin merkezli Veri Koruma Komisyonu (DPC), web sitesinde yaptığı açıklamada, Meta'nın Facebook ile ilgili ihlaller için 222,5 milyon dolar ve Instagram ile ilgili ihlaller için 191 milyon dolar para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

    Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp mesajlaşma hizmetini içeren ayrı bir soruşturma işe halen devam ediyor.

    mets


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