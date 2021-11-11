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    Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent oldu

    Meksika'nın başkenti Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 03:20
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    Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent oldu

    Meksika’nın başkenti Mexico City bünyesindeki 16 belediyede 21 bin 500 ücretsiz WiFi noktasıyla, Moskova, Seul ve Tokyo’yu geride bırakarak dünyada birinci oldu ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Guinness Rekoru sertifikası, düzenlenen ödül töreninde Guinness Dünya Rekorları’nın Latin Amerika Resmi Hakemi Carlos Tapia Rojas tarafından, kent adına Vali Claudia Sheinbaum’a teslim edildi.

    "KENT SAKİNLERİNE BÜYÜK FAYDA SAĞLIYOR"

    Vali Sheinbaum, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dünyada en çok ücretsiz internet bağlantısına sahip kentiz. Söylemesi kolay fakat büyük emek gerektiriyor ve kent sakinlerine büyük fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı.

    Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent oldu #1

    OKULLAR VE VAROŞLAR DA FAYDALANACAK

    Ayrıca kent yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, gelecek yıl Mexico City’de internet kapsama alanının daha da artırılacağı, ilköğretim okulları, liseler, bazı üniversiteler ile düşük imkanlara sahip vatandaşların yaşadığı bölgeleri de kapsayacağı kaydedildi.

    Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent oldu #2

    EN UZUN TELEFERİK DE BURADA

    Öte yandan yaklaşık 1 ay önce Mexico City, dünyanın en uzun teleferik taşıma sistemi olan Cablebus Hat 2 ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

    Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent oldu #3

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