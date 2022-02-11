Microsoft, 2021'de 71 milyar siber saldırıyı engelledi

Microsoft, sadece 2021 yılında yaklaşık 71 milyar farklı siber saldırıyı engellediğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşandı.

Microsoft, çeşitli güncel siber tehditlerle ilgili son Microsoft araştırmalarını içeren yeni dergisi Cyber Signals'i tanıttı.

3 ayda bir çıkacak ve içeriğinde milyarlarca siber güvenlik tehdidini önleyebilecek bilgiler bulunduracak derginin ilk sayısında önemli bilgilere yer verildi.

2021'DE 71 MİLYAR SİBER SALDIRI DURDURULDU

Dergide yer alan bilgilere göre Microsoft, 2021 yılı içinde tam 71 milyar siber saldırıyı engelledi.

Office 365 için Microsoft Defender ve Microsoft Azure Active Directory kullanılarak engellenen bu siber saldırılardan doğacak olası zararlar da önlenmiş oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Microsoft, son 2 yılda siber saldırıların oldukça arttığını, ancak çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve parolasız çözümler gibi güçlü kimlik doğrulamanın benimsenme oranının düşük olduğunu söyledi.

Örneğin, Microsoft'un Bulut Kimlik Çözümü olan Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) kullanan müşterilerin yalnızca yüzde 22'si güçlü kimlik doğrulama koruması uyguluyor.