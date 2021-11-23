Microsoft, 2022'de Windows 11'i hızlandıracak

Microsoft, Windows 11'in performans sorunlarını çözmek için çalıştığını ve gelecek yıl işletim sistemini hızlandıracağını açıkladı.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda resmen kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, üç haftada oldukça iyi bir başarı elde etti.

Ancak bazı kullanıcılar, Windows 11'in yavaş çalıştığından ve performans düşüşlerinden şikayet ediyor.

MICROSOFT: 2022'DE HIZLANACAK

Microsoft uzmanları, 2022'de yeni nesil işletim sistemini hızlandırmaya daha fazla zaman ayıracak.

Şirketin geliştirme ekibinden bir temsilci, performans sorunlarıyla ilgilenecek özel bir ekip oluşturduklarını söyledi. Bu sayede ABD'li şirket, gelecek yıl en büyük önceliği Windows 11'e verecek.

Kullanıcılar, özellikle Dosya Gezgini'nin çalışması ve sağ tıklama menüsüyle ilgili yavaşlıktan şikayet ediyordu.

Görünüşe göre Microsoft, gelecek yıl yayınlayacağı yeni güncellemelerle tüm bu sorunları çözüme kavuşturacak.