Microsoft, ABD ordusu için özel çip üretecek

Microsoft, Intel ve Qualcomm'un ardından ABD ordusu için çip üretecek dev şirketler arasına katıldı.

Son zamanlarda ABD ordusu, yaşanan çip krizinin ardından bu teknolojilere daha fazla yatırım yapmaya başladı.

ABD Ulusal Güvenlik Teknolojisi Hızlandırıcısı (NSTXL), Hızlı Güvenceli Mikroelektronik Prototipler (RAMP) projesini hayata geçiriyor

MICROSOFT DA PROJEYE KATILDI

Projenin ikinci aşamasında, ABD ordusu için özel çipler oluşturmak üzere Microsoft da devreye girdi.

NSTXL, ağustos ayının başlarında RAMP-Commercial (RAMP-C) programının bir parçası olarak çip üreticileri Intel ve Qualcomm ile benzer bir sözleşme imzalamıştı.

RAMP projesinin ikinci aşamasında Microsoft; BAE Systems, Cadence Design Systems, GlobalFoundries, Siemens EDA, Raytheon Intelligence ve Space gibi ticari ve savunma sanayii alanlarında faaliyet gösteren birçok mikro elektronik şirketle iş birliği yapacak.

Microsoft, bu aşamada tasarlanacak çipler hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Ancak şirketin, yeni tasarımlarla güç tüketimini düşürmeye, performansı iyileştirmeye ve fiziksel boyutu küçültmeye odaklanacağı biliniyor.